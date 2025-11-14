Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

3 Langkah Kemendikdasmen Melindungi Guru ASN dan Honorer, Agar Kesejahteraan Meningkat

Jumat, 14 November 2025 – 17:00 WIB
3 Langkah Kemendikdasmen Melindungi Guru ASN dan Honorer, Agar Kesejahteraan Meningkat - JPNN.COM
Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal upaya pemerintah melindungi guru. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan komitmennya melindungi guru ASN serta honorer dari kriminalisasi.

Tak hanya itu, Kemendikdasmen juga fokus meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun honorer.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka konsisten memuliakan para guru, baik PNS, PPPK, maupun honorer.

Baca Juga:

Sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran, bahwa guru honorer, PNS, dan PPPK diberikan berbagai fasilitas untuk peningkatan kompetensi maupun kesejahteraannya.

"Kalau untuk melindungi guru dari kriminalisasi, sudah ada MoU antara Kemendikdasmen dengan Kapolri terkait restorative justice," kata Menteri Mu'ti kepada JPNN merespons kasus guru ASN Luwu Utara, Jumat (14/11).

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani yang dihubungi JPNN secara terpisah, mengungkapkan sejumlah langkah yang ditempuh Kemendikdasmen untuk menyelamatkan guru honorer dan ASN serta meningkatkan kesejahteraannya. 

Baca Juga:

Adapun tiga langkah tersebut sebagai berikut:

1. Memastikan guru yang berada di sekolah sesuai analisis beban kerja (ABK) dan harus masuk pendataan guru (dapodik) agar pemerintah bisa memastikan kesejahteraannya.

3 langkah Kemendikdasmen untuk melindungi guru ASN dan honorer, agar kesejahteraan meningkat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendikdasmen  Guru ASN  guru honorer  kesejahteraan guru  honorer 
BERITA KEMENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp