Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

3 Lembaga Ini Berkolaborasi, Dorong Kebangkitan Industri Lokal di Sektor Hulu Migas Aceh

Selasa, 07 April 2026 – 09:13 WIB
Pengola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) berkolaborasi guna mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi. Foto: dok Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) berkolaborasi guna mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Langkah itu diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Aceh memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengungkapkan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan produk dan jasa dalam negeri berjalan secara optimal, terukur, dan transparan.

Baca Juga:

Dengan begitu, setiap aktivitas industri tidak hanya berfokus pada produksi energi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri lokal.

Menurut dia, kolaborasi itu menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (7/4).

Baca Juga:

"Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” sambungnya.

Bagi Aceh, kerja sama ini membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri migas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri lokal  Hulu Migas Aceh  Surveyor Indonesia  logistik 
BERITA INDUSTRI LOKAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp