Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat

Senin, 22 Juni 2026 – 08:51 WIB
3 Makanan Ini Ampuh Bakar Lemak dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi makanan pedas. Foto: nutraingredients-asia

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI lemak berlebihan pada tubuh bisa membuat proses diet berlangsung lebih lama.

Namun, banyak orang beranggapan bahwa diet membutuhkan biaya yang mahal dan sangat ribet.

Padahal, pada kenyataannya diet sangatlah mudah dan tanpa biaya yang mahal.

Baca Juga:

Berikut makanan pembakar lemak yang murah dan bisa menunjang keberhasilan diet, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe bisa mengurangi kadar lemak yang terdapat pada bagian perut dan paha kalau dikonsumsi secara rutin.

Hal itu dikarenakan jahe dapat membakar lemak dan meningkatkan sistem metabolisme tubuh secara cepat.

Baca Juga:

Anda disarankan konsumsi jahe secara rutin jika ingin memiliki perut yang langsing, karena jahe tidak memiliki efek samping.

3. Cabai

Cabai menjadi salah satu makanan pembakar lemak karena kandungan senyawa capsaicin yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh yaitu sebanyak 50 kalori per hari.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu membakar lemak dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja putih telur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lemak  Makanan  Jahe  cabai 
BERITA LEMAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp