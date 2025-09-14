3 Makanan Ini Tingkatkan Risiko Serangan Osteoporosis
Minggu, 14 September 2025 – 08:22 WIB
jpnn.com, JAKARTA - OSTEOPOROSIS merupakan salah satu penyakit yang menyerang tulang.
Osteoporosis bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan kehilangan kekuatannya.
Makanan di bawah ini sebaiknya dibatasi untuk memaksimalkan penyerapan mineral yang dibutuhkan tulang.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kacang merah
Makanan pertama yang bisa meningkatkan risiko osteoporosis ialah kacang merah.
Fitat yang terkandung dalam kacang merah bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium.
Sebaiknya kamu rendam kacang merah terlebih dahulu selama beberapa jam sebelum memasaknya.
2. Bayam
Bayam mengandung asam oksalat yang bisa mengganggu penyerapan kalsium oleh tubuh.