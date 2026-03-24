3 Makanan Kaya Kandungan Antioksidan, Bikin Deretan Penyakit Ogah Mendekat

Selasa, 24 Maret 2026 – 06:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANDA pasti sering mendengar tentan antioksidan. Namun, apa itu antioksidan?

Antioksidan merupakan senyawa yang diperlukan tubuh untuk menangkal radikal bebas.

Ada beberapa makanan tinggi kandungan antioksidan yang bisa Anda konsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kangkung

Kangkung merupakan sayuran hijau berdaun padat nutrisi yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan.

Kangkung mengandung antioksidan seperti polifenol, karotenoid, dan vitamin C.

Mengonsumsi kangkung bisa membantu melindungi sel dari kerusakan dengan mengurangi peradangan dan stres oksidatif.

Kangkung juga bisa membantu mengurangi risiko penyakit kronis, meredakan peradangan, dan meningkatkan pencernaan.



2. Kopi