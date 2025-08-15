3 Makanan Kaya Nutrisi untuk Penderita Diabetes

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang siapa saja.

Pengobatan terbaik untuk penyakit kronis ini yakni pencegahannya.

Hal ini dimungkinkan untuk mencegah komplikasi kesehatan diabetes dengan menjaga agar penyakit tetap terkendali.

Untuk para penderita diabetes atau orang yang ingin mencegah penyakit diabetes ada beberapa makanan khususnya sarapan yang perlu diperhatikan.

Mengingat, sebagai penderita diabetes, kamu perlu memerhatikan makanan yang masuk agar gula darah tetap stabil dan terhindar dari komplikasi diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jagung

Jagung memiliki nilai glikemik rendah sehingga bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes.

Mengutip laman Harvard Medical School, nilai IG dari 100 gram jagung adalah 46, sementara beban glikemiknya bernilai 14.