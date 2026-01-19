Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari

Senin, 19 Januari 2026 – 12:54 WIB
3 Makanan Pemicu Asam Lambung yang Harus Anda Hindari - JPNN.COM
Ilustrasi makanan pedas. Foto: nutraingredients-asia

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala asam lambung antara lain mual, rasa terbakar di dada, dan muntah.

Ingatlah untuk menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang bisa memicu asam lambung naik.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Bawang mengandung serat dan fruktan yang bisa difermentasi dalam jumlah tinggi.

Hal itu bisa meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan gastrointestinal (GI) pada sebagian orang.

Baca Juga:

Meningkatnya asam lambung juga bisa memperburuk gejala refluks asam dan GERD.

2. Daun mint

Sebaiknya hindari produk yang beraroma spearmint atau peppermint.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja daun mint.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asam Lambung  Makanan  daun mint  Bawang 
BERITA ASAM LAMBUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp