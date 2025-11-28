Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan Pemicu Perut Kembung yang Harus Anda Hindari

Jumat, 28 November 2025 – 07:42 WIB
Ilustrasi sandwich (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Kembung bisa menyebabkan penderitanya merasa tidak nyaman saat melakukan berbagai aktivitas.

Memahami penyebab dan mengatur pola makan bisa membantu mencegah atau mengurangi gejala perut kembung.

Berikut beberapa makanan yang dapat menyebabkan perut kembung, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sandwich

Makanan pemicu perut kembung yang pertama ialah sandwich.

Bahkan sandwich yang paling sehat pun cenderung tinggi sodium, dengan rata-rata 20 persen dari jumlah yang direkomendasikan.

"Sandwich menduduki peringkat pertama sebagai sumber natrium dalam pola makan umum Amerika, daging olahan di peringkat kedua, diikuti keju," tutur ahli gizi Janet Brill.

Batasi asupan natrium di bawah 2.300 miligram per hari. Ganti sandwich dengan salad atau sup buatan sendiri untuk membatasi natrium dalam diet.

