3 Makanan Pemicu Perut Kembung yang Harus Anda Hindari

Jumat, 28 November 2025 – 07:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KEMBUNG merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Kembung bisa menyebabkan penderitanya merasa tidak nyaman saat melakukan berbagai aktivitas.

Memahami penyebab dan mengatur pola makan bisa membantu mencegah atau mengurangi gejala perut kembung.

Baca Juga: Atasi Perut Kembung dengan Mengonsumsi 5 Teh Herbal Ini

Berikut beberapa makanan yang dapat menyebabkan perut kembung, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sandwich

Makanan pemicu perut kembung yang pertama ialah sandwich.

Bahkan sandwich yang paling sehat pun cenderung tinggi sodium, dengan rata-rata 20 persen dari jumlah yang direkomendasikan.

Baca Juga: 3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

"Sandwich menduduki peringkat pertama sebagai sumber natrium dalam pola makan umum Amerika, daging olahan di peringkat kedua, diikuti keju," tutur ahli gizi Janet Brill.

Batasi asupan natrium di bawah 2.300 miligram per hari. Ganti sandwich dengan salad atau sup buatan sendiri untuk membatasi natrium dalam diet.