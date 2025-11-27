3 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh yang Wajib Anda Konsumsi

Kamis, 27 November 2025 – 09:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAYA tahan tubuh yang lemah bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Agar tetap mendapatkan nutrisi yang cukup, konsumsilah makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Salah satu cara agar tidak gampang sakit adalah dengan memperbanyak asupan yang tinggi vitamin, mineral, dan antioksidan.

Di bawah ini adalah daftar rekomendasi makanan yang bisa menambah daya tahan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Brokoli

Ada berbagai macam manfaat brokoli untuk kesehatan. Brokoli memang tergolong salah satu makanan super yang kaya akan vitamin dan mineral.

Selain mengandung vitamin C, brokoli juga mengandung vitamin A, vitamin E, dan antioksidan yang mendukung kerja sistem imun tubuh.

Untuk menjaga keutuhan zat gizinya, pilihlah metode memasak yang tidak terlalu lama agar tidak menghilangkan kandungannya.

2. Bawang putih

Beberapa penelitian menyebutkan bawang putih memiliki potensi sebagai obat herbal yang bisa melawan infeksi.