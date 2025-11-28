Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Jumat, 28 November 2025 – 09:01 WIB
3 Makanan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes - JPNN.COM
Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak kecil.

Pengobatan terbaik untuk penyakit kronis ini yakni pencegahannya.

Hal ini dimungkinkan untuk mencegah komplikasi kesehatan diabetes dengan menjaga agar penyakit tetap terkendali.

Baca Juga:

Untuk para penderita diabetes atau orang yang ingin mencegah penyakit diabetes ada beberapa makanan khususnya sarapan yang perlu diperhatikan.

Mengingat, sebagai penderita diabetes, Anda perlu memerhatikan makanan yang masuk agar gula darah tetap stabil dan terhindar dari komplikasi diabetes.

Menu-menu sarapan ini dipercaya bisa membantu mencegah kamu dari penyakit diabetes.

Baca Juga:

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jagung

Jagung memiliki nilai glikemik rendah sehingga bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya ialah biji chia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita diabetes  Makanan  Jagung  Biji chia 
BERITA PENDERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp