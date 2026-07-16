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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan Tinggi Kandungan Air yang Baik untuk Tubuh

Kamis, 16 Juli 2026 – 09:01 WIB
3 Makanan Tinggi Kandungan Air yang Baik untuk Tubuh - JPNN.COM
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH membutuhkan air agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Anda bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi beberapa makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mentimun

Mentimun merupakan salah satu makanan yang tinggi kandungan air.

Satu mentimun utuh (panjangnya sekitar 8,25 inci) menyediakan lebih dari secangkir penuh air dan hanya menyediakan 45 kalori.

Mentimun berukuran sedang ini beserta kulitnya juga kaya akan vitamin K, menyediakan lebih dari 40 persen dari nilai harian.

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Nutrisi utama ini mendukung kesehatan tulang dan dibutuhkan agar darah bisa membeku dengan baik, yang berarti menghentikan pendarahan jika terluka.

2. Seledri

Seledri yang renyah dan menyegarkan mengandung beberapa antioksidan kuat yang dikenal untuk menangkal radikal bebas.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya kandungan air yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mentimun.

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TAGS   kandungan air  Makanan  seledri  mentimun 
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