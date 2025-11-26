Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

Rabu, 26 November 2025 – 09:14 WIB
3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik - JPNN.COM
Ilustrasi air jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - DAYA tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Daya tahan tubuh yang lemah membuat seseorang rentan terhadap infeksi virus.

Jadi, agar tetap sehat di cuaca dingin ini, penting untuk mengonsumsi makanan yang membantu meningkatkan imunitas.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Ada banyak manfaat memasukkan jahe ke dalam menu makanan saat cuaca dingin.

Berbagai nutrisi yang ada di dalamnya meningkatkan metabolisme.

Baca Juga:

Senyawanya seperti gingerol dan shogaol diketahui bisa merangsang enzim pencernaan.

Selain itu, sifat termogeniknya menurunkan suhu tubuh, sehingga meningkatkan aktivitas metabolisme.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah jahe,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daya tahan tubuh  Makanan  Jahe  lobak 
BERITA DAYA TAHAN TUBUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp