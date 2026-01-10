Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

Sabtu, 10 Januari 2026 – 08:32 WIB
3 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ tubuh penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Untuk itu, menjaga kesehatan jantung wajib Anda lakukan.

Pola makan yang tepat justru memegang peranan penting dalam menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lentil

Lentil merupakan makanan yang kaya serat larut yang berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat).

Serat larut bekerja dengan mengikat kolesterol dan mencegah penyerapannya ke dalam aliran darah.

Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sekitar 3/4 cangkir lentil per hari bisa menurunkan kolesterol LDL hingga 19 persen dan mengurangi risiko penyakit jantung hingga 11 persen.

Lentil juga kaya kalium, mineral penting yang membantu mengontrol tekanan darah.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan salah satunya ialah tentu saja lentil.

