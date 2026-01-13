Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan untuk Kolesterol Tinggi yang Aman Anda Konsumsi

Selasa, 13 Januari 2026 – 09:16 WIB
Kacang merah. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Kolesterol tinggi jika tidak segera diobati bisa mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit kronis.

Untuk menangkal kadar kolesterol dalam tubuh, maka perlu bagi Anda untuk memperhatikan asupan makanan sehat dan bergizi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Buah-buahan

Buah-buahan menjadi makanan wajib penurun kolesterol tinggi.

Misalnya, alpukat, jambu biji, apel, dan jeruk. Buah-buahan mengandung vitamin dan serat yang bisa mengikat kolesterol dari makanan.

Kandungan vitamin C dalam buah bisa mencegah penumpukan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung.

2. Oatmeal

Oatmeal mengandung serat larut yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya berbagai jenis kacang.

