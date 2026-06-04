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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan untuk Penderita Eksim

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:35 WIB
3 Makanan untuk Penderita Eksim - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - EKSIM merupakan salah satu masalah kesehatan yang menyerang kulit.

Eksim bisa menimbulkan rasa gatal yang tidak tertahankan dan ruam merah.

Asupan nutrisi penting telah terbukti bisa mendukung kesehatan kulit dan mengurangi gejala eksim.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan Kaya Vitamin D

Vitamin D memiliki peran mengatur sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan senyawa antimikroba yang membantu melawan infeksi kulit.

Studi menunjukkan bahwa vitamin D bisa mengurangi tingkat keparahan eksim, baik pada anak-anak maupun orang dewasa.

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Sumber makanan tinggi vitamin D meliputi minyak hati ikan kod, ikan berlemak (salmon, trout, sarden), jamur yang terpapar sinar ultraviolet (UV), produk fortifikasi (susu, sereal), telur, dan hati.

Selain dari makanan, sinar matahari pagi juga menjadi sumber alami utama vitamin D.

Ada beberapa jenis makanan yang aman dikonsumsi oleh penderita eksim dan salah satunya ialah tentu saja makanan tinggi seng.

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TAGS   Eksim  Makanan  makanan kaya vitamin D  makanan kaya vitamin E 
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