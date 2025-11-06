Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan

Kamis, 06 November 2025 – 07:02 WIB
3 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan - JPNN.COM
Croissant. Foto: Baker

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal wajib yang kita lakukan setiap pagi.

Sarapan membantu meningkatkan stamina dan juga konsentrasi Anda.

Namun, tidak semua makanan aman Anda konsumsi saat sarapan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sereal Manis

Sereal manis sering dipasarkan sebagai pilihan sarapan yang cepat, praktis, dan lezat.

Namun, kandungan gula yang tinggi dan kurang nutrisi membuatnya menjadi pilihan yang tidak sehat.

Baca Juga:

Sebagian besar sereal manis dibuat dengan tambahan gula dan biji-bijian olahan yang rendah serat.

Sereal sarapan ini juga sering kekurangan protein dan lemak sehat, membuat kamu merasa lapar segera setelah sarapan selesai.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan Anda konsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja sereal manis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Makanan  Sarapan  Kue Kering  sereal manis 
BERITA MAKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp