3 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan
Kamis, 06 November 2025 – 07:02 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal wajib yang kita lakukan setiap pagi.
Sarapan membantu meningkatkan stamina dan juga konsentrasi Anda.
Namun, tidak semua makanan aman Anda konsumsi saat sarapan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sereal Manis
Sereal manis sering dipasarkan sebagai pilihan sarapan yang cepat, praktis, dan lezat.
Namun, kandungan gula yang tinggi dan kurang nutrisi membuatnya menjadi pilihan yang tidak sehat.
Sebagian besar sereal manis dibuat dengan tambahan gula dan biji-bijian olahan yang rendah serat.
Sereal sarapan ini juga sering kekurangan protein dan lemak sehat, membuat kamu merasa lapar segera setelah sarapan selesai.