3 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Asam Lambung

Selasa, 04 November 2025 – 08:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Sebenarnya kenaikan asal lambung merupakan kondisi yang umum terjadi.

Namun, kenaikan yang terlalu ekstrem bisa membuat nyeri pada ulu hati atau mulas pada area dada bagian bawah.

Berikut makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang

Baik bawang merah, bawang putih, atau bombay merupakan makanan yang ternyata bisa melemahkan otot pada kerongkongan bagian bawah melemah.

Alhasil, asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan hingga memicu gejala mag.

2. Tomat

Tomat ternyata juga masuk ke dalam daftar pantangan untuk mencegah naiknya asam lambung.