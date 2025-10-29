Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:48 WIB
3 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi - JPNN.COM
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi, bisa mendatangkan berbagai masalah kesehatan.

Salah satu cepat untuk menurunkan kolesterol tinggi ialah dengan mengonsumsi obat.

Namun, ada juga beberapa makanan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan kaya asam lemak omega-3

Berbagai ikan yang kaya kandungan asam lemak omega-3, seperti ikan kembung, tongkol, dan tuna, juga merupakan makanan penurun kolesterol.

Meski tidak berpengaruh langsung terhadap kolesterol jahat, mengonsumsi beragam ikan untuk penderita kolestrol tinggi tersebut bisa membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah.

Baca Juga:

2. Sayuran hijau

Sayuran hijau seperti bayam, katuk, dan kangkung dipercaya melindungi pembuluh darah dari plak akibat tumpukan kolesterol.

Kamu disarankan makan sayuran setiap hari. Selain sebagai pendamping makanan penurun kolesterol tinggi setelah makan daging, kamu bisa mengolahnya jadi jus atau smoothies.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang wajib dikonsumsi penderita kolesterol tinggi dan salah satunya ialah oatmeal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kolesterol tinggi  Makanan  oatmeal  Sayuran Hijau 
BERITA KOLESTEROL TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp