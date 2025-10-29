3 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 09:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi, bisa mendatangkan berbagai masalah kesehatan.

Salah satu cepat untuk menurunkan kolesterol tinggi ialah dengan mengonsumsi obat.

Namun, ada juga beberapa makanan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan kaya asam lemak omega-3

Berbagai ikan yang kaya kandungan asam lemak omega-3, seperti ikan kembung, tongkol, dan tuna, juga merupakan makanan penurun kolesterol.

Meski tidak berpengaruh langsung terhadap kolesterol jahat, mengonsumsi beragam ikan untuk penderita kolestrol tinggi tersebut bisa membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah.

2. Sayuran hijau

Sayuran hijau seperti bayam, katuk, dan kangkung dipercaya melindungi pembuluh darah dari plak akibat tumpukan kolesterol.

Kamu disarankan makan sayuran setiap hari. Selain sebagai pendamping makanan penurun kolesterol tinggi setelah makan daging, kamu bisa mengolahnya jadi jus atau smoothies.