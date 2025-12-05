Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Air Kelapa, Wanita Pasti Suka

Jumat, 05 Desember 2025 – 09:01 WIB
3 Manfaat Air Kelapa, Wanita Pasti Suka
Air kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.

Anda bisa minum air kelapa begitu saja atau dicampur madu dan sirup.

Minum air kelapa rupanya tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga bagus untuk kecantikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi dehidrasi

Manfaat air kelapa yang pertama ialah mengatasi dehidrasi.

Kandungan dari ari kelapa bisa mengatasi dehidrasi. Karena memiliki kandungan elektrolit, seperti sodium, magnesium, potasium dan juga kalsium yang lebih tinggi dan baik dibandingkan air mineral biasa.

Air kelapa juga mengandung ion positif yang penting untuk membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh.

2. Menurunkan berat badan

Buat kamu yang kesulitan untuk menghindari minuman manis saat sedang program diet, air kelapa yang manis bisa menjadi sahabat yang cocok.

Ada beberapa manfaat air kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

TAGS   Manfaat air kelapa  air kelapa  dehidrasi  Berat Badan 
