3 Manfaat Air Kelapa,Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman pilihan banyak orang untuk berbuka puasa.

Sebagai minuman yang menyehatkan, kandungan utama air kelapa tersusun atas elektrolit, mineral, dan vitamin.

Air kelapa juga memiliki kandungan gula, karbohidrat dengan sedikit protein dan lemak yang melengkapi zat gizi di dalam air kelapa.

Selain itu, kandungan mineral lain dalam air kelapa yang terdiri dari kalsium, zat besi, mangan, magnesium, dan seng.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghalau radikal bebas

Salah satu manfaat air kelapa muda, yakni mampu menghalau radikal bebas.

Perlu diketahui, bahwa radikal bebas merupakan sel-sel berbahaya yang bisa meningkat saat tubuh sakit atau stres.

Menurut penelitian, bahwa antioksidan yang ada pada air kelapa berkhasiat untuk meredakan efek stres oksidatif ini sehingga mampu menangkal zat radikal yang berbahaya.