JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Air Rebusan Daun Salam, Kolesterol Bakalan Ambyar

Jumat, 21 November 2025 – 09:16 WIB
Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun salam yang biasanya hanya dikenal sebagai bumbu dapur, ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Anda bisa mengonsumsi air rebusan daun salam yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kolesterol

Khasiat air rebusan daun salam bisa membantu menurunkan kolesterol.

Rebus daun salam hingga mendidih, 10-13 lembar bersama air sebanyak 3 gelas.

Kemudian, konsumsi air rebusan setiap dua kali sehari selama 3 hari, bila kolesterol sedang naik.

2. Mencegah diabetes

Sementara untuk mencegah penyakit diabetes, maka rebusan daun salam bisa dikonsumsi secara rutin.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun salam untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah diabetes menyerang.

