JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Air Serai Campur Kayu Manis, Bantu Obati Flu

Selasa, 16 Desember 2025 – 08:29 WIB
Rebusan serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang mengandung khasiat luar biasa untuk tubuh.

Batang serai yang mengeluarkan aroma yang khas ini ampuh mengobati berbagai penyakit kronis yang ada di tubuh.

Seperti darah tinggi, kolesterol hingga pencernaan. Kemudian, apabila batang serai dicampur dengan kayu manis, maka khasiatnya pun semakin luar biasa.

Sebab, di dalam air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa yang bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Apa saja manfaat batang serai dicampur kayu manis untuk kesehatan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Flu

Batang serai dan kayu manis mengandung antioksidan serta antibakteri yang sangat baik dalam melawan bakteri berbahaya, memperbaiki aliran darah, dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah.

Ada beberapa manfaat rutin minum air serai yang dicampur dengan kayu manis untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengobati flu.

