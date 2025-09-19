Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Ampas Teh, Bikin Kulit Makin Awet Muda

Jumat, 19 September 2025 – 08:44 WIB
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tahukah Anda, ampas teh juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ampas teh rupanya punya khasiat tersembunyi yang belum banyak orang tahu.

Terutama khasiatnya dalam bidang kecantikan yang akan membuat para istri mengeluarkan pesona terbaiknya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kulit Jadi Lebih Muda

Medical College of Georgia meneliti bahwa ampas teh hijau mampu meremajakan kulit.

Kulit pun akan tampak lebih cerah, flek hitam hilang, bahkan mampu mengangkat sel kulit mati.

Kamu cukup menggunakan dua teh kantong hijau yang sudah terpakai.

Ada beberapa manfaat ampas teh yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja cegah penuaan dini.

