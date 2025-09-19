3 Manfaat Ampas Teh, Bikin Kulit Makin Awet Muda

Jumat, 19 September 2025 – 08:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang baik untuk kesehatan tubuh.

Tahukah Anda, ampas teh juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ampas teh rupanya punya khasiat tersembunyi yang belum banyak orang tahu.

Baca Juga: Ampas Teh

Terutama khasiatnya dalam bidang kecantikan yang akan membuat para istri mengeluarkan pesona terbaiknya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kulit Jadi Lebih Muda

Medical College of Georgia meneliti bahwa ampas teh hijau mampu meremajakan kulit.

Kulit pun akan tampak lebih cerah, flek hitam hilang, bahkan mampu mengangkat sel kulit mati.

Kamu cukup menggunakan dua teh kantong hijau yang sudah terpakai.