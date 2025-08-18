3 Manfaat Anggur, Bantu Jaga Kesehatan Mata

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANGGUR merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tidak hanya lezat, anggur juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai produk makanan dan minuman.

Anda bisa mengonsumsi anggur begitu saja atau diolah dalam bentuk jus dan salad.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melindungi Mata

Salah satu manfaat anggur ialah bisa membantu melindungi mata.

Dua pigmen yang ditemukan dalam anggur, yakni lutein dan zeaxanthin, melindungi kesehatan mata.

Pigmen-pigmen tersebut membantu untuk mempertajam kontras visual, meningkatkan jangkauan visual, serta mengurangi ketidaknyamanan akibat silau dan cahaya terang.

Anggur juga membantu menurunkan risiko degenerasi makula dan katarak.