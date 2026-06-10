3 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Bawang merah juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu khasiat bawang merah ialah dipercaya ampuh membuat aktivitas di ranjang makin membara.

Baca Juga: 5 Manfaat Bawang Merah yang Bikin Kaget

Untuk mengolah manfaat bawang merah sangatlah mudah. Siapkan 11 siung bawang merah, kemudian digeprek dan direndam dalam cuka 500 ml selama semalam suntuk.

Kemudian, rendaman bawang merah dalam cuka itu siap untuk diminum.

Takaran mengonsumsinya, ambil 2 sendok makan ramuan cuka campur bawang merah tersebut.

Campurkan madu secukupnya. Air rendaman bawang merah bisa diminum dua kali sehari pagi dan malam selama 7 hari, kemudian minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.