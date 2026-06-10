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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:24 WIB
3 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka - JPNN.COM
Bawang Merah. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Bawang merah juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satu khasiat bawang merah ialah dipercaya ampuh membuat aktivitas di ranjang makin membara.

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Untuk mengolah manfaat bawang merah sangatlah mudah. Siapkan 11 siung bawang merah, kemudian digeprek dan direndam dalam cuka 500 ml selama semalam suntuk.

Kemudian, rendaman bawang merah dalam cuka itu siap untuk diminum.

Takaran mengonsumsinya, ambil 2 sendok makan ramuan cuka campur bawang merah tersebut.

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Campurkan madu secukupnya. Air rendaman bawang merah bisa diminum dua kali sehari pagi dan malam selama 7 hari, kemudian minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan stamina.

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TAGS   bawang merah  Manfaat bawang merah  stamina  kadar testosteron 
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