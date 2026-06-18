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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Bawang Putih, Baik untuk Kesehatan Jantung

Kamis, 18 Juni 2026 – 08:32 WIB
3 Manfaat Bawang Putih, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Air bawang putih. Foto: activebeautiful

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Satu buah bawang putih biasanya terdapat 1-10 siung. Dalam per 100 gram bawang putih kira-kira mengandung: 4 kalori; 1 gram karbohidrat; 0,2 gram protein; 0,1 gram serat; 0,1 miligram mangan; 0,9 miligram vitamin C; 5,4 miligram kalsium; 0,4 mikrogram selenium.

Selain itu, bawang putih mengandung sederet antioksidan seperti flavonoid, oligosakarida, dan asam amino.

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Bawang putih juga diperkaya oleh senyawa sulfur aktif seperti alliin, allyl propyl disulfide, dialil disulfida, dan dialil trisulfida.

Istimewanya, saat bawang putih mentah dikunyah dalam mulut, zat-zat sulfur tersebut akan bereaksi membentuk allicin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menjaga Kesehatan Otak

Salah satu manfaat bawang putih ternyata sangat baik untuk kesehatan otak.

Sebuah tim peneliti dari Universitas Missouri menemukan bahwa turunan karbohidrat dalam bawang putih yang dikenal sebagai FruArg melindungi sel-sel otak terhadap efek penuaan dan penyakit.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.

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TAGS   bawang putih  manfaat bawang putih  kolesterol  Jantung 
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