JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Bawang Putih, Bantu Jaga Kesehatan Hati

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:11 WIB
Bawang Putih. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma dan rasa berbagai hidangan gurih.

Selain itu, bawang putih juga bisa mendukung kesehatan, termasuk mengurangi penanda peradangan dan menurunkan risiko penyakit kronis.

Ada berbagai manfaat luar biasa dari mengonsumsi bawang putih bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kesehatan Kognitif

Mengonsumsi bawang putih bisa mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi dari penurunan fungsi kognitif.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengikuti pola makan kaya bawang putih memiliki tingkat penurunan dan gangguan kognitif yang lebih rendah.

Sebuah studi tahun 2019 yang menyertakan data lebih dari 27.000 warga lanjut usia China menemukan bahwa orang yang mengonsumsi bawang putih lima kali atau lebih per minggu cenderung tidak mengalami gangguan kognitif.

Mereka cenderung hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang jarang mengonsumsi bawang putih.

Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh.

