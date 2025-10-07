3 Manfaat Bayam untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis sayuran.

Salah satu jenis sayuran populer yang banyak dikonsumsi adalah bayam.

Selain diet mewah, siapa yang tahu bahwa bayam bisa membantu Anda menurunkan berat badan?

Mengonsumsi bayam untuk menurunkan berat badan bisa membantu Anda mencapai tujuan kesehatan dengan cara yang lezat dan sehat.

Bayam mengandung banyak nutrisi yang bisa membantu Anda mengurangi kalori secara signifikan.

Makanan super berdaun hijau ini rendah karbohidrat tetapi tinggi serat, protein, serta vitamin dan mineral penting.

Selain itu, bayam mengandung tilakoid, komponen tanaman yang terbukti bisa menekan rasa lapar dan keinginan untuk mengonsumsi gula.

Itu belum semuanya. Efek antioksidannya bisa membantu menghindari peradangan, yang umumnya terkait dengan penambahan berat badan.