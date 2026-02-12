Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Bayam yang Bikin Kaget

Kamis, 12 Februari 2026 – 04:23 WIB
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran populer kesukaan banyak orang.

Banyak orang suka mengonsumsi bayam karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Bayam mengandung vitamin dan antioksidan yang melindungi dari penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Mengelola Tekanan Darah

Manfaat bayam yang pertama ialah membantu mengelola tekanan darah.

Bayam merupakan sumber nitrat, yang merupakan zat kimia alami.

Nitrat membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah dan meredakan tekanan pada jantung.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016, sekelompok yang terdiri dari 7 wanita dan 11 pria mengonsumsi empat minuman yang mengandung banyak nitrat, termasuk minuman bayam.

Ada beberapa manfaat bayam yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

