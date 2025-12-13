3 Manfaat Brokoli, Bantu Jaga Kesehatan Kandungan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 08:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran populer yang mengandung segudang manfaat.

Sayuran hijau yang bentuknya seperti pohon kecil ini masuk ke dalam kategori bernutrisi tinggi.

Kamu bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari brokoli dengan meminum air rebusannya.

Sebagai salah satu sayuran dengan kandungan gizi tinggi, tentunya brokoli mempunyai berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoksifikasi tubuh

Terdapat kandungan antioksidan dalam brokoli yang bermanfaat untuk menghambat dan menetralkan kerusakan sel akibat radikal bebas.

Senyawa antioksidan ini membantu mengurangi peradangan serta memberikan efek perlindungan pada tubuh.

2. Meningkatkan kesehatan kulit

Manfaat atau khasiat lainnya dari kandungan vitamin C, vitamin A, dan vitamin E dalam brokoli adalah mencerahkan sekaligus membantu mengganti jaringan kulit yang rusak.