Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget

Sabtu, 29 November 2025 – 08:40 WIB
3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengolah brokoli dengan cara dikukus, ditumis, bahkan dibuat jus.

Mengonsumsi brokoli secara rutin bisa memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nilai Gizi yang Tinggi

Satu tangkai brokoli mentah berukuran sedang mengandung 45 kalori, 1 gram lemak, 80 mg natrium, 8 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 4 gram protein.

Satu tangkai brokoli juga menyediakan 220 persen dari kebutuhan harian vitamin C yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan tulang.

Baca Juga:

Brokoli mengandung 460 mg kalium (13 persen dari nilai harian) yang mendukung berbagai fungsi tubuh.

Brokoli juga kaya vitamin K, asam folat, kalsium, magnesium, dan selenium.

Ada beberapa manfaat brokoli yang baik untuk menjaga kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya kaya serat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   brokoli  manfaat brokoli  nilai gizi  serat 
BERITA BROKOLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp