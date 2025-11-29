3 Manfaat Brokoli yang Bikin Kaget

Sabtu, 29 November 2025 – 08:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengolah brokoli dengan cara dikukus, ditumis, bahkan dibuat jus.

Mengonsumsi brokoli secara rutin bisa memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nilai Gizi yang Tinggi

Satu tangkai brokoli mentah berukuran sedang mengandung 45 kalori, 1 gram lemak, 80 mg natrium, 8 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 4 gram protein.

Satu tangkai brokoli juga menyediakan 220 persen dari kebutuhan harian vitamin C yang penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan tulang.

Brokoli mengandung 460 mg kalium (13 persen dari nilai harian) yang mendukung berbagai fungsi tubuh.

Brokoli juga kaya vitamin K, asam folat, kalsium, magnesium, dan selenium.