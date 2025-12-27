Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Buah Naga, Baik untuk Jantung

Sabtu, 27 Desember 2025 – 06:33 WIB
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli menyarankan agar kita selalu mengonsumsi berbagai buah-buahan.

Salah satu buah yang banyak dikonsumsi orang saat ini ialah buah naga.

Buah ini kaya akan kandungan gizi, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kulit kencang dan elastis

Buah naga adalah sumber antioksidan yang baik karena tingginya kandungan vitamin C serta berbagai senyawa bioaktif di dalamnya.

Sementara itu, antioksidan sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan elastis, sehingga dapat membantu mengurangi tanda penuaan kulit.

2. Meningkatkan kesehatan jantung

Buah naga juga bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung, karena bisa menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik.

Ini bisa terjadi karena kandungan likopen, betalain, serta serat yang ada di dalam buah naga.

Ada beberapa manfaat buah naga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

