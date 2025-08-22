Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Cabai, Baik untuk Kesehatan Jantung

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:28 WIB
3 Manfaat Cabai, Baik untuk Kesehatan Jantung
Ilustrasi Cabai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi makanan pedas. Mengonsumsi sambal pedas bisa meningkatkan nafsu makan.

Tidak heran di Indonesia banyak sekali cita rasa kuliner pedas yang bakal memanjakan lidah penikmatnya.

Bukan hanya memberikan sensasi pedas, tetapi cabai juga punya segudang manfaat bagi kesehatan.

Penasaran ya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meringankan rasa sakit

Manfaat cabai yang pertama ialah bisa membantu meringankan rasa sakit.

Cabai bisa berperan sebagai pelepasan endorfin yang bisa meredakan rasa sakit.

Sebab, capsaicin pada capai bisa bekerja sama dengan reseptor sakit.

Selain itu, sensasi panas dari cabai bisa membuat ujung saraf berhenti mengirim sinyal rasa sakit yang dialami.

Ada beberapa manfaat cabai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

