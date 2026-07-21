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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Cengkeh yang Bikin Kaget

Selasa, 21 Juli 2026 – 08:26 WIB
3 Manfaat Cengkeh yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Cengkeh. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH sering digunakan sebagai salah satu bahan untuk beberapa hidangan manis, seperti cake dan biskuit.

Namun, jarang disadari jika cengkeh sudah biasa digunakan sebagai obat herbal untuk beragam penyakit ganas.

Satu sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30 persen kebutuhan mangan, 4 persen vitamin K, dan 3 persen vitamin C dari kebutuhan harian tubuh.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah sel kanker

Cengkeh diperkaya oleh antioksidan eugenol untuk melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa memicu perkembangan kanker.

Selain eugenol, cengkeh juga mengandung vitamin C sebagai antioksidan untuk membantu menetralisir radikal bebas.

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Kekuatan antioksidan dalam cengkeh bahkan dilaporkan lima kali lebih efektif daripada vitamin E dan jenis antioksidan lainnya.

Penumpukan radikal bebas dalam tubuh bisa merusak kode DNA dan menyebabkan stres oksidatif sehingga memicu berbagai penyakit kronis.

Ada beberapa manfaat cengkeh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan kesehatan hati.

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TAGS   cengkeh  manfaat cengkeh  Kesehatan hati  sel kanker 
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