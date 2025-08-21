Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Cokelat Hitam, Baik untuk Kesehatan Jantung

Kamis, 21 Agustus 2025 – 09:05 WIB
3 Manfaat Cokelat Hitam, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Cokelat hitam. Foto: Telegraph

jpnn.com, JAKARTA - COKELAT merupakan salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan.

Pasalnya, cokelat mengandung kafein, theobromin, tirosin, dan triptofan.

Salah satu jenis cokelat yang mengandung lebih banyak antioksidan dan lebih sedikit lemak adalah cokelat hitam (dark chocholate).

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memelihara otak

Senyawa epicatechin yang ditemukan pada cokelat hitam dan teh hijau melindungi otak dari pembentukan protein lengket bernama amyloid plaque yang menyebabkan alzheimer.

Kemampuan cokelat yang melegakan pembuluh darah membantu darah mengalir lebih baik ke berbagai bagian otak sehingga membantu otak bekerja lebih baik.

Baca Juga:

2. Meredakan batuk

Theobromin yang terkandung di dalam cokelat menekan batuk dengan memengaruhi saraf vagus.

Saraf vagus berada di antara sistem saraf pusat dan otak. Di sana theobromin mencegat pesan dari pusat saraf yang menuju ke otak.

Ada beberapa manfaat cokelat hitam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menyehatkan jantung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cokelat hitam  manfaat cokelat hitam  batuk  Jantung 
BERITA COKELAT HITAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp