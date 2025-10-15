Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:17 WIB
3 Manfaat Daun Jeruk, Anda Bakalan Terhindar dari Bau Mulut - JPNN.COM
Rebusan Daun Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Tidak hanya buahnya, ternyata daun jeruk nipis juga mengandung manfaat yang luar biasa.

Namun, manfaat daun jeruk bukan hanya sebagai penyedap saja, tetapi memiliki khasiat luar biasanya untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau mulut

Salah satu manfaat daun jeruk ialah mencegah bau mulut.

Bau mulut ada persoalan yang sangat dihindari banyak orang.

Baca Juga:

Karena, bau mulut bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang.

Daun jeruk bisa secara efektif menghilangkan aroma tak sedap.

Ada beberapa manfaat daun jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah bau mulut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun jeruk  manfaat daun jeruk  Bau Mulut  pencernaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp