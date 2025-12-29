3 Manfaat Daun Jeruk, Baik untuk Kesehatan Pencernaan

Senin, 29 Desember 2025 – 08:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk sering digunakan sebagai bahan tambahan beberapa hidangan gurih dan manis.

Namun selain itu, daun jeruk juga mengandung beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Rutin mengonsumsi daun jeruk membantu Anda terhindar dari serangan beberapa penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah bau mulut

Manfaat daun jeruk yang pertama ialah membantu mencegah bau mulut.

Bau mulut ada persoalan yang sangat dihindari banyak orang.

Karena, bau mulut bisa menghilangkan kepercayaan diri seseorang

Daun jeruk bisa secara efektif menghilangkan aroma tak sedap.