3 Manfaat Daun Kelor, Ampuh Tingkatkan Libido dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk tubuh.

Daun kelor yang memiliki nama latin, Moringa oleifera merupakan tanaman asli India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

Biasanya tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis. Tak heran, bila tanaman ini mudah ditemui.

Daun kelor ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Bahkan, secangkir daun kelor mengandung nutrisi, meliputi, protein sebanyak, vitamin B6, vitamin C, zat Besi, riboflavin (B2), vitamin A, dan magnesium.

Agar kamu bisa mendapatkan beragam manfaat dari daun kelor, Anda bisa mengolahnya menjadi minuman teh daun kelor.

Caranya mudah, kamu bisa menggunakan daun kelor kering, dengan cara dijemur hingga kering dan kecokelatan.

Setelah itu, daun kering ditumbuk dan diseduh dengan air panas.

Anda juga bisa mencampurnya dengan lemon dan madu untuk menambah citarasa dan manfaat.