Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Bantu Turunkan Gula Darah

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:11 WIB
3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Bantu Turunkan Gula Darah - JPNN.COM
Daun Kelor. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman populer yang bisa Anda konsumsi sebagai obat.

Hal ini karena mengonsumsi daun kelor diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun kelor mengandung nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Malnutrisi

Daun kelor bisa membantu mengatasi kekurangan gizi. Daun dan biji kelor mengandung vitamin, mineral, dan lemak yang membantu mencegah kekurangan gizi.

Tanaman ini juga kaya vitamin C, vitamin A, dan serat.

Baca Juga:

2. Membantu Menurunkan Gula Darah

Dalam satu penelitian kecil, penderita diabetes yang mengonsumsi 20 gram bubuk daun kelor setiap hari mengalami efek pada kontrol gula darah.

Namun, belum ada penelitian yang cukup untuk mengetahui secara pasti seberapa efektif daun kelor dalam mengontrol gula darah.

Ada beberapa manfaat daun kelor yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja bantu turunkan gula darah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun kelor  Manfaat daun kelor  malnutrisi  gula darah 
BERITA DAUN KELOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp