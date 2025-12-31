3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Pria Pasti Suka

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Daun kelor diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sudah sejak lama daun kelor digunakan sebagai ramuan alami untuk meningkatkan vitalitas pria ketika berhubungan ranjang.

Berikut manfaat daun kelor bagi vitalitas pria, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan hormon testosteron

Manfaat daun kelor yang pertama ialah membantu meningkatkan hormon testosteron.

Zat yang terkandung dalam tanaman kelor mengandung hormon testosteron yang bertanggung jawab untuk mengatur gejolak seseorang, baik pria maupun wanita.

Sebuah penelitian dari International Journal of of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu memicu produksi kadar hormon testosteron dalam tubuh.

Dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, Anda bisa menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh seperti semula dan hasrat pun akan nyala kembali.