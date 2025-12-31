Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Pria Pasti Suka

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:56 WIB
3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Pria Pasti Suka - JPNN.COM
Ilustrasi Daun kelor

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Daun kelor diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sudah sejak lama daun kelor digunakan sebagai ramuan alami untuk meningkatkan vitalitas pria ketika berhubungan ranjang.

Baca Juga:

Berikut manfaat daun kelor bagi vitalitas pria, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan hormon testosteron

Manfaat daun kelor yang pertama ialah membantu meningkatkan hormon testosteron.

Zat yang terkandung dalam tanaman kelor mengandung hormon testosteron yang bertanggung jawab untuk mengatur gejolak seseorang, baik pria maupun wanita.

Baca Juga:

Sebuah penelitian dari International Journal of of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu memicu produksi kadar hormon testosteron dalam tubuh.

Dengan mengonsumsi daun kelor secara rutin, Anda bisa menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh seperti semula dan hasrat pun akan nyala kembali.

Ada beberapa manfaat daun kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan gairah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun kelor  Manfaat daun kelor  gairah  impotensi 
BERITA DAUN KELOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp