3 Manfaat Daun Pepaya, Ampuh Tingkatkan Trombosit dengan Cepat

Kamis, 05 Maret 2026 – 07:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Menurut penelitian pada jurnal Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine, mengonsumsi daun pepaya yang kaya antioksidan bisa meningkatkan kadar kreatinin, alnbumin, dan lactate dehydrogenase (LDH).

Untuk mendapatkan manfaat daun pepaya, biasanya dikonsumsi sebagai lalap, jus daun pepaya, atau teh daun pepaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan infeksi jamur

Salah satu manfaat daun pepaya, yakni mampu untuk melawan infeksi jamur.

Ranjang Menurut peneliti, bahwa ektrak daun pepaya memiliki kandungan antijamur yang mampu mengatasi infeksi jamur.

Pasalnya, kandungan etanolik, flavonoid, alkaloid, dan terpene pada daun pepaya memberikan manfaat dalam menghambat jamur Fusarium spp. dan C. gloeosporioides.

2. Mengatasi peradangan

Salah satu manfaat daun pepaya ternyata mampu untuk mengatasi peradangan.