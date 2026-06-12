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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Pepaya, Membantu Meningkatkan Energi Tubuh

Jumat, 12 Juni 2026 – 05:56 WIB
3 Manfaat Daun Pepaya, Membantu Meningkatkan Energi Tubuh - JPNN.COM
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Meski rasanya pahit, daun ini juga rupanya telah lama dikenal untuk pengobatan alternatif herbal.

Beragam penyakit bisa diatasi dengan olahan daun pepaya yang mengandung nutrisi penting bagi tubuh. Penasaran apa saja manfaatnya?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berpotensi dijadikan sebagai obat kanker

Manfaat daun pepaya yang pertama ialah berpotensi dijadikan sebagai obat kanker.

Penelitian pada jurnal Frontiers in pharmacology menyebutkan bahwa daun pepaya berpotensi menghambat sel kanker pada kulit, payudara, dan prostat.

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Seperti yang kita ketahui, penyakit kanker menjadi salah satu penyakit kronis.

Hal ini menyebabkan sel-sel yang ada di dalam tubuh berkembang tanpa bisa terkontrol.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya berpotensi sebagai obat kanker.

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TAGS   daun pepaya  Manfaat daun pepaya  energi untuk tubuh  Obat Kanker 
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