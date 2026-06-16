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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Pepaya yang Bikin Kaget

Selasa, 16 Juni 2026 – 08:04 WIB
3 Manfaat Daun Pepaya yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Meski rasanya pahit, banyak orang mengolah daun pepaya menjadi berbagai macam masakan karena dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan.

Hal tersebut karena daun pepaya kaya akan kandungan nutrisi. Dalam 100 gram daun pepaya, ada berbagai nutrisi, yakni: Protein: 8.0 gram; Lemak: 2.0 gram; Karbohidrat : 11,9 gram; Serat: 1,5 gram; Kalsium: 353 mg; Fosfor: 63 mg; Besi: 0,8 mg; Natrium: 4 mg;

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Daun pepaya juga mengandung Kalium: 926,6 mg, Tembaga: 0,20 mg; Seng: 1,5 mg; Beta-Karoten: 5.409 mcg; Thiamin (Vitamin B1): 0,15 mg; Riboflavin (Vitamin B2): 0,50 mg; Niasin (Vitamin B3): 1,9 mg; Vitamin C: 140 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memberikan Energi untuk Tubuh

Manfaat daun pepaya yang pertama ialah memberikan energi untuk tubuh.

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Kandungan karbohidrat yang tinggi pada daun pepaya bisa memberikan energi tambahan pada tubuh.

Hal tersebut akan membantu Anda menjadi lebih bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkaykan energi tubuh.

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TAGS   daun pepaya  Manfaat daun pepaya  trombosit  Peradangan 
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