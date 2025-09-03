Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Salam, Ampuh Redakan Stres

Rabu, 03 September 2025 – 07:55 WIB
3 Manfaat Daun Salam, Ampuh Redakan Stres - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu herbal yang terkenal akan khasiatnya yang luar biasa.

Daun salam jika dikonsumsi secara rutin bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun salam mengandung senyawa seperti niasin, serat, tannin, dan vitamin C yang mampu menurunkan kadar trigliserida.

Baca Juga:

Kandungan itulah yang membuat banyak orang mengolah daun salam sebagai makanan hingga obat herbal.

Untuk mendapatkan khasiat dari kandungan tersebut caranya mudah, yakni cukup menjadikan daun salam sebagai air rebusan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat daun salam yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan jantung.

Asam caffeic dan senyawa organik penting yang bisa ditemukan dalam daun salam mampu meningkatkan kesehatan jantung.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja bisa membantu mengatasi stres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun salam  manfaat daun salam  Stres  keputihan 
BERITA DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp