Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Salam, Jantung Anda Bakalan Bahagia

Jumat, 06 Februari 2026 – 05:45 WIB
3 Manfaat Daun Salam, Jantung Anda Bakalan Bahagia - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Namun selain itu, daun salam juga bisa digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari daun salam dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan Pencernaan

Manfaat daun salam yang pertama ialah baik untuk kesehatan pencernaan.

Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.

Baca Juga:

Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.

Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun salam  manfaat daun salam  pencernaan  Jantung 
BERITA DAUN SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp