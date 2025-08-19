3 Manfaat Daun Seledri yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Bahkan manfaatnya bagi kesehatan sudah terbukti sejak berabad-abad lalu dan sering digunakan sebagai pereda nyeri.
Biasanya, daun seledri diolah menjadi jus segar dengan tambahan buah-buahan.
Namun, jika masih tahan dengan aroma daun seledri, tanpa buah-buahan pun juga lebih baik.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Baik untuk ginjal
Kandungan di daun seledri adalah flavonoid, yaitu zat yang sering dijumpai di sayur-sayuran, termasuk seledri.
Manfaat flavonoid di dalam daun seledri untuk ginjal adalah membantu meningkatkan fungsi ginjal secara keseluruhan.
Temuan ini telah dikaji dalam penelitian dari Frontiers in Physiology.