3 Manfaat Daun Sirih Merah, Bikin Kanker Ogah Menyerang

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Biasanya, orang hanya mengenal manfaat daun sirih hijau dan sirih hitam, tetapi ada juga daun sirih merah yang khasiatnya pun mengejutkan.

Daun sirih merah ini biasanya ditemukan di sejumlah tempat di Indonesia seperti Jawa dan Sulawesi Selatan.

Tanaman ini juga memiliki kandungan berkhasiat seperti flavonoid, senyawa polevenolad, dan minyak atsi.

Per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1 persen lemak.

Maka dari itu, daun sirih merah aman bagi para penderita diabetes atau pun kolesterol.

Baca Juga: 3 Manfaat Daun Sirih Merah yang Bikin Kaget

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Penangkal kanker

Antioksidan eugenol yang terkandung dalam rebusan dauh sirih hijau dan merah bisa membantu memerangi radikal bebas yang menjadi pemicu kanker pada penderita penyakit diabetes tipe 2.