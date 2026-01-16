3 Manfaat Daun Sirih Merah untuk Kulit dan Rambut, Wanita Pasti Suka

Jumat, 16 Januari 2026 – 08:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merah merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Khasiat daun sirih merah sendiri dipercaya meredakan beberapa penyakit, salah satunya untuk menyembuhkan sakit kulit.

Apa saja khasiat daun sirih merah untuk kecantikan kulit yang akan membuat wanita senang?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi jerawat

Manfaat daun sirih merah yang pertama ialah membantu mengatasi jerawat.

Selain meremajakan kulit, daun sirih merah juga bisa mencegah penyakit kulit lainnya, seperti mengatasi jerawat.

Daun sirih merah memiliki sifat antiseptik dan antibakteri sehingga bisa mengurangi kandungan minyak di wajah yang cenderung menyebabkan jerawat.

Caranya, cukup cuci wajah dengan air yang sudah dicampurkan tumbukan daun sirih tumbuk, lakukan hal ini selama 2 kali sehari.