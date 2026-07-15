Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Daun Sirsak, Bantu Hambat Pertumbuhan Sel Kanker

Rabu, 15 Juli 2026 – 07:25 WIB
3 Manfaat Daun Sirsak, Bantu Hambat Pertumbuhan Sel Kanker - JPNN.COM
Ilustrasu Daun sirsak. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Air rebusan daun sirsak telah lama dipercaya masyarakat Indonesia sebagai pengobatan herbal untuk mengobati sejumlah penyakit.

Salah satu manfaat rebusan daun sirsak yang paling dikenal yakni bisa membunuh sel kanker dan turunkan gula darah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menormalkan gula darah

Daun sirsak bisa membantu menormalkan kadar gula darah sehingga berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes.

Diabetes adalah penyakit yang diakibatkan lonjakan kadar gula darah.

Baca Juga:

Dampak jangka panjang diabetes meliputi kerusakan arteri dan pembuluh darah besar dalam jantung, gagal jantung, bahkan kerusakan saraf.

Kandungan nol kalori dalam daun sirsak dipercaya bisa menstabilkan gula darah dan mempertahankan kadar glukosa dalam kisaran normal.

Ada beberapa manfaat daun sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meringankan asam urat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun sirsak  manfaat daun sirsak  gula darah  asam urat 
BERITA DAUN SIRSAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp