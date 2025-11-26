4 Manfaat Ginseng, Turunkan Risiko Serangan Diabetes

Rabu, 26 November 2025 – 08:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi ginseng? Ginseng merupakan salah satu tanaman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain menambah stamina, ginseng juga memiliki manfaat untuk menstabilkan fisiologis tubuh, menurunkan kolesterol dan bisa mencegah sakit kanker.

Caranya sangat mudah, tumbuk 2-3 akar ginseng (10 cm). Rebus akar ginseng dengan 250 ml air samai mendidih.

Setelah mendidih, angkat dan saring air rebusan akar ginseng.

Campur madu bila suka. Air rebusan ginseng siap dikonsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Akar ginseng mengandung zat aktif yang bisa merangsang terbentuknya antibodi.

Dengan kemampuan itu, akar ginseng bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses penyembuhan.